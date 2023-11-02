القاهرة - محمد صلاح



أبدى كثير من رواد «التواصل الاجتماعي» دهشتهم من إعلان احدى شركات الإنتاج عن قبول الفنانة منى زكي تجسيد شخصية سيدة الغناء العربي أم كلثوم في فيلم سينمائي، حيث أكد البعض انه لا يوجد تشابه في الملامح او الجسد او الوجه بينهما، وأنها تغامر بسيرتها الفنية.



من جانبها، رفضت منى التعليق على منتقديها، وأكدت أنها تواصل التحضير لتصوير الفيلم الذي يتناول من خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق، وقد حدد المخرج مروان حامد أماكن التصوير وبدأ في ترشيح باقي الفنانين المشاركين بالبطولة.



والمعروف انه سبق للفنانة صابرين وجسدت شخصية أم كلثوم في مسلسل، وحققت نجاحا غير مسبوق عند عرضه في رمضان من عام 1999، وكذلك قدمت الفنانة فردوس عبدالحميد نفس الدور بفيلم «كوكب الشرق»، وقامت الفنانة ياسمين رئيس بتجسيد الشخصية في فيلم «البحث عن أم كلثوم».



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل «تحت الوصاية»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.