ناصر العنزي



تواصل فرق المقدمة تنافسها على صدارة دوري زين الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتان في انطلاقة الجولة السابعة، تجمع الأولى العربي ثاني الترتيب بـ 14 نقطة مع النصر السادس بـ 7 نقاط على ملعب علي صباح السالم في جليب الشيوخ، وفي المباراة الثانية يلتقي الكويت المتصدر بـ 14 نقطة بفارق الأهداف عن العربي مع الفحيحيل بـ 5 نقاط على ستاد جابر، فهل ستبقى الصدارة مشتركة أم ينفرد بها أحدهما؟



ويدخل الأخضر مواجهة اليوم وهو على علم بأن خصمه لن يكون صيدا سهلا رغم خسارته في المباراة الماضية، ويبحث الأخضر عن الفوز على أمل تعثر منافسه الكويت في نفس اليوم للانفراد بالصدارة، بعدما نجح الجولة الماضية في الفوز على الجهراء 3-2 عقب خسارته بثلاثية من الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي أحدث ردة فعل سلبية لدى جماهيره التي عادت وساندته في مباراة الجهراء الماضية.



وتميز الأخضر بقدرته على التسجيل، وهو أكثر الفرق تسجيلا للأهداف «16 هدفا» ثمانية منها لهدافه المغربي حمزة خابا، وسيدخل اليوم في منافسة مع هداف النصر الكولومبي هانسل زاباتا الذي سجل أيضا 8 أهداف للانفراد بصدارة الهدافين.



أما النصر فيبحث هو الآخر عن الفوز على ملعبه بعدما تعثر في الجولة الماضية «2-4» أمام الفحيحيل، الأمر الذي يحتم على مدربه ظاهر العدواني معالجة الأخطاء الدفاعية خصوصا في الظهيرين، والذي يشغلهما سلمان بورمية ومحمد الفارسي. ويحسن «العنابي» تنظيم الهجمات السريعة وتسجيل الأهداف وله 13 هدفا حتى الآن.



وفي المباراة الثانية، فإن الكويت الذي حافظ على صدارته منذ انطلاقة الدوري، يسعى إلى الحفاظ عليها من خلال استضافته للفحيحيل، وهو يعلم أن كل الاحتمالات واردة في نتيجة المباراة، ويعتمد مدرب الأبيض بوريس بونياك على عناصر ذات ثقل فني داخل الملعب وذات خبرة أيضا في بطولة الدوري لكن عليه تحذير لاعبيه من إهدار الفرص كما حدث في مواجهة القادسية الجماهيرية الماضية 1-1، والتي شهدت أيضا من الطرف الآخر فرصا ضائعة.



ومن المتوقع أن يجري مدرب الأبيض تعديلات طفيفة في صفوف فريقه وزيادة الفاعلية الهجومية كي لا يفقد نقاطا أخرى، أما الفحيحيل فمازال في مركز متأخر، لكنه يستحق الإشادة بفوزه الأخير على النصر 4-2 هو الأول بقيادة مدربه فراس الخطيب.