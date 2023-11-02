قد يباع تمثال نصفي يعود للقرن الثامن عشر اشتراه مجلس مدينة أسكتلندية مقابل 5 جنيهات إسترلينية (6 دولارات) قبل نحو 100 عام، بأكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار).



وقد نحت الفنان الفرنسي الشهير إيدميه بوشاردون التمثال النصفي لمالك الأرض والمشرع جون غوردون.



وأفاد تقرير صادر عن مجلس مدينة إنفيرغوردون، أوردته «سي.ان.ان» عربية، بأن السياسيين الأعضاء يدرسون ما إذا كانوا سيبيعون هذه القطعة التي وصفتها دار سوزبي للمزادات بأنها «رائعة التنفيذ». وأشار بيان إلى أن أعضاء المجلس سيقررون مستقبل التمثال النصفي يوم الإثنين المقبل، ويمكن استخدام الأموال الناتجة عن البيع بعد ذلك «لإعادة تنشيط» صندوق إنفيرغوردون من أجل الصالح العام و«مصلحة المجتمع».