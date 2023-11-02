أثار مطعم أميركي الجدل في ولاية جورجيا، بعد انتشار تقارير عن فرض إدارته رسوم وغرامات بحق العائلات التي «لم تحسن تهذيب أطفالها» الذين يثيرون الجلبة ويزعجون باقي الزبائن، والتي وصفها البعض بأنها «رسوم أو غرامة أبوة»، وفقا لما ذكر موقع «إيست أيداهو» الإخباري. ويقع مطعم «Toccoa Riverside» في منطقة جبال بلو ريدج في جورجيا، حيث تعتبر تلك البقعة وجهة شهيرة لمحبي الهواء الطلق. وقال مالك المطعم، تيم ريختر، في تصريحات لقناة محلية أوردها موقع «قناة الحرة» الاخباري «نريد أن يضطلع الآباء والأمهات بمسؤولياتهم». وأوضح أن مجموعة تشمل عددا كبيرا من الأطفال تناولت العشاء في المطعم، لافتا إلى حدوث جلبة وإزعاج مما جعلهم يفرضون رسوما إضافية على الفاتورة بقيمة 50 دولارا.