سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان



عرضت الحكومة على مجلس الامة في جلسة سرية أمس مدى استعداداتها حول الأوضاع الحالية. وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أنه تم تكليف اللجان البرلمانية المختصة بمناقشة استعدادات الحكومة التي طرحها عدد من الوزراء خلال الجلسة السرية التي طلبتها الحكومة. وقال السعدون عقب عودة الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس أمس بشأن الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة إلى علنية: «كما سبق أن أعلنت في الجلسة العلنية أن المجلس بعد أن تليت التوصيات المتعلقة بالانتهاكات الصهيونية تمت الموافقة عليها بالإجماع، مجلسا وحكومة». وأضاف أن الحكومة طلبت بعد ذلك أن تبين مدى استعداداتها حول الموضوعات الحالية، وقد تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، كما تحدث مجموعة من الأعضاء بعدما استمعوا إلى استعدادات الحكومة. وذكر السعدون ان المجلس قرر متابعة استمرار هذا الأمر بتكليف مختلف اللجان المتخصصة في المجلس والوزراء المختصين بأن تستمر مناقشة ما طرح من قبل الحكومة عن استعداداتها في اللجان ثم تقدم اللجان تقاريرها إلى مجلس الأمة. وخلال النقاش أجمع النواب على إدانة وشجب ممارسات العدوان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة منذ أسابيع، والذي ارتقى على أثره آلاف الشهداء والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء المدنيين. وجدد النواب رفضهم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكدوا استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين. وأشادوا بموقف الكويت الرسمي الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية، والذي يعبر عن الموقف الشعبي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية ومجازر. واستنكروا الصمت الأممي الذي كشف تناقضات الدول الغربية، مؤكدين أهمية المبادرة والتنسيق لإطلاق حملات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية إلى غزة، مثمنين صمود أطفال ونساء ورجال القطاع.



الهاجري يعبّر عن معاناة أهل غزة



استوحى النائب د.فلاح الهاجري العديد من الصور المؤثرة خلال حديثه عن أزمة أهل غزة والظروف التي يمرون بها، مستهلا مرافعته خلال جلسة أمس بالمطالبة بضرورة تطبيق وتفعيل قانون الحرب مع الكيان الصهيوني على كل من يتعاطف معه، معتبرا هذا التصرف خيانة وطن. وشدد الهاجري على أهمية إيقاف العدوان الذي يذهب ضحيته الأطفال والنساء. وعبر عن معاناة أهل غزة وطلبهم النجدة والنصرة في ظل انعدام الضمير الإنساني وانحسار أدوار المنظمات الدولية التي باتت تتفرج على مشاهد المجازر، مستذكرا بيتين من الشعر لأنشودة إسلامية قال فيها:



نناديكم وقد كثر النحيب..



نناديكم ولكن من يجيب..



نناديكم وآهات الثكالى..



تحدثكم بما اقترف الصليب.



ملاحقة إسرائيل وقادتها على جرائمهم وتجديد التضامن مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني



أقر مجلس الامة أمس عدة توصيات، أبرزها ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد وتأكيد وتجديد التضامن مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة، ودعوة الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم وإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها وتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية» في قطاع غزة، واستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت.