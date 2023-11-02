ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين على القانون واستمرار اتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع التهريب والاتجار بالمواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص وعثر بحوزته على (80) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة .

وتوضح الإدارة انه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري توصل رجال المكافحة الى معلومات تفيد بوجود شخص يحوز مواد مخدرة، وبجمع المعلومات ومراقبة المتهم على مدار الساعة، تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطه وبمواجهته اقر واعترف بانه قام بجلب حوالي (80) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة من احدى الدول تخصه هو وشريكه خارج البلاد.

وتؤكد الإدارة انه جار احالة المتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).