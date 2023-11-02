مريم بندق

أكدت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية إعفاء الموظفين المكلفين بأعمال في مرافق ومواقع ومشروعات ميدانية خارج مقر العمل الحكومي من بصمة الحضور والانصراف، بمن فيهم أصحاب الوظائف الإشرافية والمصنفة مهما بلغت سنوات خدمتهم.

وأوضحت أن آلية التعامل مع هذه الفئات نصت على أنه يتعين على مدير الإدارة التابع لها هؤلاء الموظفون إخطار الجهة المشرفة على الدوام بمضمون المهمة ومدتها قبل البدء بها ليتسنى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية.

وذكرت أن إعفاء ذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة من بصمة الحضور والانصراف يتم بشرط تقدمهم لجهات عملهم بما يفيد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف.