تباهت شوارع الكويت صباح اليوم الخميس، بطل السماء البهي بأناقته الباهرة وقطراته الوافرة والحيية في آن معا مبشرا بغيث واعد وأيام مطيرة منعشة.

ففي الساعات الأخيرة من هذا الصباح الزاهي هطلت أمطار الخير فازدانت الأجواء واغتسل وجه الأرض وتهادت النسائم المعطرة متماهية مع رائحة الزخات المترنمة فتألق البحر وازدهى البر متفاخرين باستقبال ضيف عزيز نشر عباءته.

وكانت دعوة مفتوحة لمحبي زخات المطر لملاقاتها بترحاب بعد أن ضوعت الأجواء ببهائها ورسمت مشهدا خلابا عز تكراره مسدلا الستار عن صيف طويل لملم أطرافه استعدادا للرحيل بعد حضور مديد اشتد لهيبه