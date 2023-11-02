غادر وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح البلاد اليوم الخميس، متوجها إلى روسيا الاتحادية وذلك في زيارة رسمية سيجريها والوفد المرافق لعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في موسكو تعزيزا وتوثيقا للعلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وروسيا الإتحادية وبحث عدد من الموضوعات الحيوية والقضايا الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي لاسيما التطورات في المنطقة.

وكان في وداع الوزير على أرض المطار كل من نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وسفير روسيا الإتحادية لدى دولة الكويت فلاديمير جيلتوف وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.