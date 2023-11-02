عبدالكريم العبدالله

اجتمع وزير الصحة د. أحمد العوضي، مع المؤسسة الدولية للخدمات الصحية (USHAS) التابعة لوزارة الصحة في الجمهورية التركية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الطبي التركي بمدينة اسطنبول، حيث بحثا سبل التعاون المشترك في مجالات عدة تنصب في نطاق الخدمات الصحية، كعلاج المرضى بالخارج، وتبادل الخبرات في المجال الفني، وشراء الأدوية والمستهلكات الطبية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، مرتكزين على آلية للتواصل والتفاهم على كثير من القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك.

كما قام وزير الصحة، وبالتنسيق مع المؤسسة الدولية للخدمات الصحية (USHAS)، بزيارة أحد مصانع الأدوية التركية، والاستماع إلى عرض حول أبرز الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصنع، والذي يملك شراكات مختلفة مع عدة دول حول العالم.

وبهذه المناسبة، قام العوضي والوفد المرافق له والذي يضم الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية، والوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، بزيارة مستشفى BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ، والذي يعد واحدا من أكبر المستشفيات الحكومية التركية في اسطنبول، حيث تتعدى سعته السريرية 4000 سرير، منها أكثر من 400 سرير خاص بالعناية المركزة، ويتردد عليه يوميا نحو 100,000 مراجع.

كما استمع الدكتور العوضي إلى عرضا تم تقديمه في المستشفى ذاته، حول الخدمات الصحية والأقسام الطبية المختلفة، و عن أبرز الخدمات التي يمكن أن تقدمها وزارة الصحة التركية متمثلة في المؤسسة الدولية للخدمات الصحية المساهمة (USHAS) التابعة لها، وأوجه تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع دولة الكويت، ممثلة بوزارة الصحة.