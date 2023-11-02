وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني.

ومثل الكويت في توقيع المذكرة التي تأتي في ثاني أيام المنتدى العالمي للأمن السيبراني الذي تستضيفه الرياض منذ يوم أمس رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد م.محمد بوعركي، فيما مثل المملكة محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني م.ماجد المزيد.

وحول مذكرة التفاهم، قال بوعركي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه المذكرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني بين الطرفين.

وأكد أهمية التعاون في هذا المجال لما له من أثر إيجابي كبير في التصدي للهجمات السيبرانية وحماية الفضاء السيبراني.

وأعرب بوعركي في ختام تصريحه عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا المنتدى وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.