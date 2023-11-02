أعلنت مملكة البحرين مغادرة السفير الاسرائيلي للمملكة فيما عاد السفير البحريني لدى إسرائيل الى المملكة.

جاء ذلك في بيان نشره مجلس النواب البحريني قال فيه «يؤكد مجلس النواب أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل الى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ويأتي ذلك تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات».

ويؤكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس الى المطالبة بالمزيد من القرارات والاجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الابرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.