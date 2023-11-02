أعلن النائب حمدان العازمي عن تقدمه رسميا باستجواب إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مكون 6 محاور.

وأكد العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة وجود مفاجآت كارثية سيعرضها في جلسة الاستجواب تؤكد أن هذا الوزير لا يصلح لهذا المنصب وأن استمراره سيؤثر على الثقة في الحكومة وهيبة مجلس الأمة.

وأضاف أن المحور الأول يتعلق بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال، والمحور الثاني بشأن الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر، مبيناً أن المحور الثالث تعلق بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى الى إهدار المال العام.

وذكر أن المحور الرابع جاء بشأن تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية، فيما تناول المحور الخامس الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، واختص المحور السادس بالفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.

وقال العازمي «نؤكد على ما قاله ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد في خطابه أمام مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني بأن أداء الحكومة لم يحقق ولم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين رغم دعم القيادة السياسية لها».

ولفت العازمي إلى وجود مفاجآت كارثية سيعرضها على المنصة في جلسة الاستجواب، مبينا أن هذه المفاجآت الكارثية تؤكد للقيادة السياسية والنواب والوزراء والشعب الكويتي أن هذا الوزير لا يصلح لهذا المنصب.

وأكد أن «استمراره كما أعتقد ومتأكد أنه سيؤثر على الثقة في الحكومة وهيبة مجلس الأمة إذا سكتنا».

وأكد العازمي أن هناك أمورا سيسمعها النواب ولا يفترض أن يسكتوا عنها من أجل هيبة المجلس، مشددا على ان الحكومة لا يجب أيضا أن تتستر على شخص يستغل المنصب في أمور كثيرة سواء في الوزارة أو في جميع الهيئات التابعة له.

وقال: «بالفعل، هذا الوزير لا يستحق فعلا ان يستمر يوم واحد في منصبه».