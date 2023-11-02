المشاركة تعتبر التزاماً بضوابط العمل الرسمية ونستقبل أسماء المرشحين إلكترونياً ولدينا 41 برنامجاً منها 9 خلال نوفمبر وديسمبر لـ 6 فئات وظيفية

مريم بندق

أكد مصدر بديوان الخدمة المدنية، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن خطة البرامج التدريبية الجديدة مخصصة لـ 6 فئات وظيفية وتتضمن 41 برنامجا ينفذ منها 9 برامج وورشة عمل خلال نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.

وأفاد بأن أسماء المشاركين ترسل إلكترونيا من الجهات الحكومية على النظم المتكاملة للديوان، ومرفق بها خطاب رسمي من جهة العمل قبل شهر على الأقل من تاريخ بداية كل برنامج، وسيتم إبلاغ الجهة بقبول مرشحيهم قبل موعد بداية البرنامج بأسبوع على الأقل.

وقال إنه في حالة اعتذار المرشح عن عدم حضور البرنامج التدريبي بعد إرسال كتاب الموافقة على الترشيح، يجب إرسال كتاب رسمي من الجهة الحكومية يفيد بالاعتذار عن عدم الحضور وذلك قبل بداية البرنامج بأسبوع على الأقل، وفي حالة عدم التزامه بذلك سوف يتحمل المرشح جميع الرسوم المالية المترتبة على الاشتراك في البرنامج التدريبي.

وشدد على أن تواجد المشارك في البرنامج التدريبي يعتبر التزاما كما هو الحال في موقع العمل داخل الإدارة أو الجهة التي يعمل بها ولا يسمح بالغياب إلا بعذر رسمي.

وتخصص البرامج للفئات الوظيفية العليا والوسطى والإشرافية والتنفيذية والتخصصية وكوادر التطوير الإداري، وتتماشى مع احتياجات الجهات الحكومية وأهداف الخطة الإنمائية، وسياسة التطوير الإداري، وبرامج العمل الحكومي، وتتوافق مع البرامج العالمية في شؤون التدريب.

هذا، وتنفذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر برامج القيادة في ظل التحول الرقمي والاستراتيجيات الحديثة في إعداد الخطط التشغيلية للمؤسسة الحكومية والحوكمة في منهجية الجودة الشاملة وإدارة وتنظيم الاجتماعات ونظام تقييم الكفاءة للموظفين وإدارة الوقت تحت ضغوط العمل وإعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماع الإدارية وفن الصياغة اللغوية للمذكرات القانونية والقرارات الإدارية والمتحدث الإعلامي الرسمي وتحديد الاحتياجات وإعداد الخطط التدريبية إلى جانب ورشة عمل حول مدونة السلوك الوظيفي والانتماء المؤسسي.