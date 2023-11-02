أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميما يقضي بعمل تغييرات تنظيمية شملت ترقية وتدوير ونقل 27 من رؤساء الفرق.

وجاء في التعميم الذي سيتم العمل به اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري، تعيين جلال محمد دشتي رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي البحري، ويعين أحمد عبدالرحمن محمد رئيسا لفريق عمل عمليات التنقيب، ويصبح بدر محمد العجمي رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي 11.

وبالنسبة لمجموعة الاستكشافات الجديدة، أصبحت تهاني يوسف الرشيدي رئيسا لفريق عمل إدارة الموارد الهيدروكربونية الجديدة، ويعين أنس منصور الركيبي رئيسا لفريق عمل تطوير المكامن، وتعين ضحى محمد الخالد رئيسا لفريق عمل هندسة الإنتاج، ويصبح محمد عبدالله البحر رئيسا لفريق عمل التعاون الاستراتيجي والعقود.

أما مديرية شمال الكويت (فريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية)، فأصبح عبيد منسي الشمري رئيسا لفريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (شمال الكويت).

وبالنسبة لمجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت)، أصبح سعود محمد الحداد رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (الصابرية)، وتم تعيين محمد فلاح عبدالرحيم رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة/ بحرة (شمال الكويت)، وأصبح داوود سليمان كمال رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (شمال الكويت)، ويعين حمد سالم الرشيدي رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (شمال الكويت).

وبالنسبة لمجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت)، يعين خالد عبدالسلام الدهيم رئيسا لفريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت)، ويصبح مجدي عبدالله المطوع رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل)، ويكون المذكوران أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت).

أما مديرية الغاز والبيئة: (مجموعة تطوير حقول الغاز)، فتم تعيين أفراح صالح العجمي رئيسا لفريق عمل دراسات تطوير حقول الغاز، ويعين نواف خلف العنزي رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (الغاز)، وأصبح يحيى أحمد حسن رئيسا لفريق عمل تطوير حقول الغاز الجوراسية.

وجاء في التعميم أن مديرية جنوب وشرق الكويت (مجموعة تطوير الحقول جنوب وشرق الكويت) انه تم تعيين عبدالله سالم وطبان رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (جنوب الكويت)، وتعيين حسين هاشم شبر رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (جنوب وشرق الكويت).

وفي مديرية التخطيط والابتكار (مجموعة تكامل الإنتاج) تم تعيين أحمد فاروق العوضي رئيسا لفريق عمل متابعة تطوير المكامن، وبالنسبة لمجموعة الابتكار والتكنولوجيا يعين فهد زيد المطيري رئيسا لفريق عمل تعزيز استخراج الموارد الهيدروكربونية.

كما في مديرية غرب الكويت (مجموعة تطوير الحقول غرب الكويت) أصبح جاسم محمد المنصور رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (أم قدير)، ويعين علي عبدالله العازمي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (المناقيش)، وتعين أبرار اسماعيل القطان رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (غرب الكويت)، ويعين عبدالله ابراهيم بوعيده رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (غرب الكويت).

وبالنسبة لمجموعة مساندة العمليات (التصدير والبحرية) أصبح محمد عبدالله التميمي كبير اختصاصيين، وأصبح عبد الكريم حجر المطيري رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية للتصدير.

وبالنسبة لمجموعة عمليات التصدير يعين رئيس فريق عمل الخدمات الفنية للتصدير في وقت لاحق.