العنزي: مهتمون بتوفير بيئة أكاديمية عالمية متميزة وآمنة لأبنائنا المبتعثين

وقع مكتبنا الثقافي في أستراليا ممثلا عن وزارة التعليم العالي اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعتي (موناش) Monash و(لاتروب) La Trobe في مدينة ميلبورن لتنظيم التحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس في الطب البشري وطب الأسنان بدءا من العام الدراسي 2025/2024.

وقال رئيس المكتب د.عادل العنزي في بيان صحافي اليوم، إن هذا التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بتوفير أكبر فرص ممكنة لالتحاق الطلبة في برامج الابتعاث الخارجي وفتح مسارات جديدة يحتاجها سوق العمل لاسيما في التخصصات الطبية.

وأكد العنزي اهتمام المكتب الثقافي بتوفير بيئة أكاديمية عالمية متميزة وآمنة لأبنائنا المبتعثين تحت إشراف المكتب الثقافي الكويتي واهتمام ورعاية سفيرنا لدى أستراليا بسام القبندي.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة لاتروب للحصول على مقاعد في طب الأسنان حسب الشروط المتفق عليها لمدة ثلاث سنوات، إذ يكون القبول على مسارين: الأول الدخول المباشر بدون السنة التمهيدية بتخصص طب الأسنان مع شرط استيفاء الطالب لمتطلبات اللغة (معدل عام سبع درجات في اختبار (الآيلتز)، على ألا يقل أي بند عن سبع درجات) وتكون مدة البرنامج خمس سنوات.

وأضاف أن المسار الثاني يتطلب اجتياز السنة التمهيدية بالمعدل المطلوب، على أن يحصل الطالب على معدل عام سبع درجات في اختبار (الآيلتز)، وألا يقل أي بند عن سبع درجات خلال فترة السنة التمهيدية كي يلتحق بمرحلة البكالوريوس، وستكون مدة البرنامج ست سنوات.

وأفاد العنزي بأنه بشأن ما يتعلق بجامعة موناش فقد تم تجديد الاتفاقية مع الجامعة وزيادة عدد المقاعد في الطب البشري حسب الشروط المتفق عليها لمدة خمس سنوات.

وذكر أن المقاعد التي تم الحصول عليها تتوافق مع رؤية الدولة في الاستثمار برأس المال البشري والمحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الطبية التي تحتاجها الكويت.