أكد مدير جمعية الهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر اليوم الخميس دخول معظم المساعدات الإنسانية الكويتية التي وصلت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وقال الناظر في تصريح لـ «كونا» إن المساعدات التي تسلمها من الجانب الكويتي بحمولة 280 طنا تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية وخياما ومعدات لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف المجهزة وسيارات الحفر، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري يعمل الآن على إدخال المتبقي من هذه المساعدات إلى غزة.

وأضاف الناظر أن ثمة تنسيقا بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري والفلسطيني لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، موضحا أن المساعدات يتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح.

وثمن استجابة الكويت السريعة لإغاثة أهل غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 9 آلاف ضحية و32 ألف جريح، مؤكدا أن المساعدات الكويتية شملت الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها مثل هذه الأوضاع الإنسانية التي يشهدها القطاع في غزة.

وأشار إلى وجود تعاون مستمر بين الهلال الأحمر الكويتي بشأن غزة وأيضا بشأن إغاثة السودان، لافتا إلى شحنة من المساعدات الإنسانية التي قدمها الجانب الكويتي إلى السودان في سبتمبر الماضي.

وكانت الكويت أقامت جسرا جويا بأوامر سامية من القيادة السياسية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ووصلت حتى الآن 10 طائرات تنقل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، بلغت حمولتها الإجمالية 280 طنا.