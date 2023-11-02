أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إحالة قيادي سابق في وزارة المواصلات وآخرين إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة التزوير في محرر رسمي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، انه استمرارا للجهود الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق في وزارة المواصلات وآخرين إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة التزوير في محرر رسمي، والتي تعد مؤثمة في نصوص المواد أرقام 257 و259 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي، وكذلك شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة في المادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمدرجة من ضمن جرائم الفساد في البندين رقمي 1 و4 من المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016.

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وانها تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.