الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد القطري لكرة القدم عن إقامة مباراته الأولى في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، أمام منتخب أفغانستان الخميس 16 نوفمبر الجاري، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبنا الوطني «الأزرق» والهند، حيث تقام مباراة العنابي وأفغانستان في الـ 5:45 مساء، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عن قائمة العنابي بعد ختام مباريات الجولة الثامنة لدوري قطر مساء اليوم، حيث يحتضن ستاد جاسم بن حمد بنادي السد قمة تقليدية تجمع بين الغرافة والعربي في الـ 7:30 مساء اليوم.



ويشهد اليوم أيضا إقامة مباراتين لحساب الجولة الثامنة، حيث يستضيف الوكرة منافسه نادي قطر في الـ5:30 مساء على ستاد الجنوب المونديالي.



ويمتلك الوكرة مباراة مؤجلة مع الدحيل لحساب الجولة السابعة، والتي ستقام في 17 ديسمبر المقبل، ويمتلك الوكرة في رصيده 14 نقطة فيما يمتلك نادي قطر في رصيده 8 نقاط.



وفي مباراة أخرى يحل الشمال ضيفا ثقيلا على الأهلي في الـ 5:30 مساء بستاد الثمامة، يبحث الأهلي عن كيفية حصد نقاط الشمال، من أجل التقدم خطوة نحو المنطقة الدافئة، لاسيما أنه يمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يأمل الشمال الهروب من قاع الترتيب حيث يمتلك 3 نقاط.