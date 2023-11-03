

الرياض - خالد المصيبيح



تبدأ اليوم الجولة الـ12 من الدوري السعودي ولمدة ثلاثة أيام بواقع ثلاثة لقاءات يوميا، ويبرز لقاء الهلال بالفتح اليوم في الاحساء كأهم لقاءات الجولة، حيث يحل الهلال المتصدر ضيفا ثقيلا على الفتح الرابع، ويسعى الهلال الى التمسك بصدارته والمحافظة على فارق النقاط الأربع أمام أقرب منافسيه النصر، بينما يبحث الفتح عن تعزيز حظوظه في الوصول الى مركز افضل خاصة بعد خروجه من كأس الملك على يد الشباب.



كما يقام اليوم في الرياض لقاء يجمع الشباب الـ 11 مع الاتحاد السادس، وكلاهما يسعى للتقدم الى مركز أفضل لاسيما حامل اللقب الذي بات يهدر النقاط مما جعل الفارق بينه والمتصدر يصل الى ثماني نقاط.



وسيكون آخر لقاءات اليوم في حائل، حيث يواجه الطائي الـ 14 الفيحاء الثامن وكلاهما يبحث عن تعديل الوضع الى الأفضل.



وفي الغد يظل لقاء النصر مع الخليج هو الأبرز والأكثر متابعة، حيث مازال النصر يسعى لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر، بينما الخليج الـ 13 وبرصيد 10 نقاط يأمل في زيادة عدد نقاطه. كما يقام لقاءان آخران يجمع الأول أبها والأخدود بحثا عن التقدم والابتعاد عن المراكز المتأخرة، وفي الدمام يلتقي الاتفاق السابع بالرائد الأخير في فرصة متاحة للاتفاق للتقدم الى مركز أفضل.