يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصاره السابع على التوالي حين يحل ضيفا على لاس بالماس مساء اليوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدرك «الأتلتي»، صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، أهمية تحقيق الفوز اليوم للصعود إلى صدارة «الليغا» ولو مؤقتا، تحسبا لتعثر المنافسين.



وتستكمل المباريات غدا السبت، حيث حامل اللقب برشلونة رابع الترتيب بـ 24 نقطة، ضيفا على ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس بـ 19 نقطة.



وفي هذه المباراة يسعى الفريقان لتحقيق الفوز، فالفريق الكاتالوني يأمل تجاوز هزيمة الكلاسيكو بانتصار جديد، أما سوسييداد فيريد الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل أمام رايو فايكانو الجولة الماضية.



ويلعب غدا كذلك أوساسونا مع الوصيف جيرونا، وريال بيتيس مع ريال مايوركا، وسلتا فيغو مع إشبيلية.



وفي مسابقة كأس إسبانيا، سجل الإنجليزي مايسون غرينوود هدفين ليقود فريقه خيتافي إلى الفوز الكاسح على تاردينتا من الدرجة السادسة 12-0 ضمن منافسات الدور الأول من المسابقة.



وفي وقت سابق، تأهل ريال سوسييداد وجيرونا وإشبيلية إلى الدور الثاني.