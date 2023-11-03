يأمل بايرن ميونيخ استغلال مباراة القمة بالدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» أمام بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها غدا السبت ضمن المرحلة العاشرة، لتعويض خروجه المبكر من بطولة الكأس عقب الخسارة الصادمة أمام ساربروكن، النشط بالدرجة الثالثة بنتيجة 1-2.



وقال توماس توخيل عقب الخسارة أمام ساربروكن «في هذه اللحظة نحن نشعر بحزن كبير.. أنا وكلنا. يجب نستجمع قوانا الآن وأن نعوض الخسارة في مباراة السبت».



وقال توخيل «نفوز معا، ونخسر معا. كانت خسارة صعبة، ليلة صعبة. هذا ليس الوقت المناسب لإلقاء اللوم على أي شخص، وفي العلن تحديدا. ليس لدينا وقت، نحن بحاجة للمضي قدما».



وذكر تقرير إعلامي أن مدافع بايرن ميونيخ ماتيس دي ليخت سيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة أمام ساربروكن.



وفي بقية لقاءات المرحلة العاشرة من «البوندسليغا»، يلعب اليوم دارمشتات مع بوخوم، وتستكمل المباريات غدا السبت، حيث يلتقي كولن مع اوغسبورغ، وفرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهوفنهايم مع باير ليفركوزن، وماينتس مع لايبزيغ، ويونيون برلين مع آينتراخت فرانكفورت.

إيطاليا



تفتتح مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 10 من الدوري الإيطالي بلقاء وحيد يجمع بين بولونيا ولاتسيو، على أن يلتقي غدا ساليرنيتانا مع نابولي، وأتالانتا مع إنتر، وميلان مع أودينيزي.

فرنسا



يسعى باريس سان جرمان لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف مونبلييه مساء اليوم في افتتاح مباريات المرحلة الـ 11 من الدوري الفرنسي. ويطمح «الباريسيون»، أصحاب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لخطف الفوز والقفز لصدارة الترتيب انتظارا لتعثر المتصدر الحالي نيس (22 نقطة). وتستكمل المرحلة غدا، حيث يلعب لوريان مع لانس، ومرسيليا مع ليل.