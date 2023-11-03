تنطلق مساء غد السبت مباريات المرحلة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي فولام مع مان يونايتد، وبرينتفورد مع وست هام، وبيرنلي مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع برايتون، ومان سيتي مع بورنموث، وشيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون، ونيوكاسل مع أرسنال في قمة المباريات.



وسيكون لقاء «المدفعجية» مع «الماكبايس» ناريا، حيث يحتل أصحاب الضيافة المركز السادس برصيد 17 نقطة ولم يخسروا في آخر 6 مباريات في «البريمييرليغ»، فيما يطمح أرسنال، صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، لمواصلة نتائجه المميزة في مسابقة الدوري المحلي للبقاء قريبا من المتصدر توتنهام (26 نقطة).



كأس الرابطة



سيستضيف ليفربول منافسه وست هام يونايتد في الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي أيضا نيوكاسل يونايتد في مواجهة تشلسي، بينما سيلعب إيفرتون مع فولام، وبورت فايل المنافس بدوري الدرجة الثالثة مع ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية. وستقام مواجهات الدور ربع النهائي يوم 19 ديسمبر المقبل.



وألحق وست هام ونيوكاسل خسارتين قاسيتين بكل من مان يونايتد حامل اللقب وأرسنال ووضعهما خارج المسابقة بفوزه عليهما 3-0 و3-1 تواليا في الدور الرابع.



وعلى ملعب أولد ترافورد، سجل أهداف نيوكاسل الپاراغوياني ميغل ألميرون (28) ولويس هال (36) وجوزف ويلوك (60). وعلى ملعب لندن، سجل أهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النرويجي مارتن أوديغارد هدفا شرفيا لأرسنال (90+6).



من جانب آخر، تأهل ليفربول الى الدور ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 2-1. وسجل الأوروغوياني داروين نونييز هدف الفوز للريدز (70)، بعدما كان الهولندي جاستين كلايفرت عادل النتيجة لأصحاب الأرض (64) اثر هدف التقدم من مواطنه كودي غاكبو لليفربول (31). ولحق تشلسي وإيفرتون بليفربول الى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليا.



كما عبر فولام الى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.