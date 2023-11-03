أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 40 والـ 41 لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو: يوسف ناصر العمران، وذلك عن شهر سبتمبر 2023 والفائز بالسحب ربع السنوي الثالث لسنة 2023 وهي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25 ألف دينار كويتي للفائز: وليد حمود الشطي.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد صالح العطيه، أحمد عبدالكريم القطان، فجر حامد مطلق، بدور خالد جمعه، عادل محمد عبدالحافظ، شاقب محمد أنور، أحمد محمد عبدالجليل، دلال مشعل السداح، ليانه فيصل المطيري، عيسى علي بن عيسى، عبير سمير أحمد، سعد عبدالله العازمي، عبدالله فهيد العجمي، مبارك محمد الدوسري، كامل تمزيني، علي خالد الحربي، علياء فهد الاصفر، سعد حميدي العازمي، محمد عبدالرحمن الكندري، نجد سعد القحطاني.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.