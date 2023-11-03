اجتمع وزير الصحة د.أحمد العوضي مع المؤسسة الدولية للخدمات الصحية USHAS التابعة لوزارة الصحة في الجمهورية التركية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الطبي التركي بمدينة اسطنبول، حيث بحثا سبل التعاون المشترك في مجالات عدة تنصب في نطاق الخدمات الصحية، كعلاج المرضى بالخارج، وتبادل الخبرات في المجال الفني، وشراء الأدوية والمستهلكات الطبية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، مرتكزين على آلية للتواصل والتفاهم على كثير من القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك.



كما قام وزير الصحة، وبالتنسيق مع المؤسسة، بزيارة أحد مصانع الأدوية التركية، والاستماع إلى عرض حول أبرز الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصنع، والذي يملك شراكات مختلفة مع عدة دول حول العالم.



وبهذه المناسبة، قام وزير الصحة والوفد المرافق له والذي يضم الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية، والوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، بزيارة مستشفى BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ، والذي يعد واحدا من أكبر المستشفيات الحكومية التركية في اسطنبول، حيث تتعدى سعته السريرية 4000 سرير، منها أكثر من 400 سرير خاص بالعناية المركزة، ويتردد عليه يوميا نحو 100.000 مراجع.



كما استمع العوضي إلى عرض تم تقديمه في المستشفى ذاته، حول الخدمات الصحية والأقسام الطبية المختلفة، وعن أبرز الخدمات التي يمكن أن تقدمها وزارة الصحة التركية متمثلة في مؤسسة USHAS التابعة لها، وأوجه تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع الكويت، ممثلة بوزارة الصحة.