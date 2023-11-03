عبدالعزيز الفضلي



شددت وزارة التربية على عدم تكليف شاغلي الوظائف الهندسية المساعدة: فني ثاني صيانة، فني شبكات، مساعد مهندس حاسوب، بأعمال تعوقهم عن مهام عملهم الأصلي ولا تتوافق مع وصفهم الوظيفي.



وقالت الوزارة في نشرة أصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: بالإشارة إلى القرار الوزاري 2008/134 بشأن استحداث وظيفة فني حاسوب، حيث يتم تعيين الموظفين الجدد شاغلي الوظيفة أعلاه عن طريق إدارة نظم المعلومات للعمل في مدارس المناطق التعليمية، وتكون تبعيتهم من الناحية الإدارية للإدارة المدرسية، ومن الناحية الفنية لقسم دعم المستفيدين في المنطقة التعليمية، وإلى نشرة الوكيل المساعد للتعليم العام 872534، وإلى كتاب مدير إدارة نظم المعلومات 94343 مراعاة الالتزام بالتوصيف الوظيفي لفني الحاسوب، كونهم ضابط اتصال مع إدارة نظم المعلومات وعدم تكليفهم بأعمال لا تتوافق مع وصفهم الوظيفي كما جاءت في النشرات السابقة.



وأكدت مراعاة توزيع الفنيين من اختصاص رئيس قسم دعم المستفيدين في المنطقة التعليمية، سواء المعينون الجدد أو العائدون من الإجازات المختلفة أو النقل أو الندب، كما يحق لرئيس رئيس القسم تكليف فني الحاسوب او استدعاء الفنيين لحضور أي دورات او ورش عمل او لقاءات فنية يعقدها أو ما يراه لما فيه مصلحة العمل، ونظرا لتكرار ورود شكاوى تخص نقل الفنيين او تكليف الفني بأعمال تعوقهم عن مهام عملهم الأصلي أو توزيعهم من المناطق التعليمية مما يؤثر على ميزانية أقسام دعم المستفيدين في المناطق التعليمية.