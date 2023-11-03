أعلن مدير زكاة الأندلس التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي عن بناء 35 مسجدا على نفقة المحسنين خلال العام الحالي، وذلك في عدد من الدول العربية والإسلامية، مبينا أن المساجد روعي في اختيار أماكنها أن تكون الحاجة ماسة لها بسبب الكثافة السكانية، أو عدم توافر مساجد يقيم فيها المسلمون شعائرهم. وبالنسبة لتكلفة بناء المساجد، أوضح الهاملي أن التكلفة تختلف بحسب مساحة المسجد وعدد المصلين وتبدأ من 2650 دينارا، ويستطيع المتبرع بناء المسجد بالمساحة والمواصفات التي يرغب بها. وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال: يتم بناء المساجد في كل من الصومال، وتشاد، والنيجر، وموريتانيا، ومالي، ونيجيريا، واليمن، والهند، وبنين، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وسريلانكا.