العمرة للغير



هل يجوز أن أهدي أجر عمرة كنت قد أديتها، لشخص آخر وهو مستطيع وقادر على أن يعتمر، أو أصلي ركعتين وأهدي أجرهما له من غير أن يعلم؟



٭ تنقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام، أولها: أعمال بدنية محضة كما هو الحال بالنسبة للصلاة، وثانيها أعمال مالية محضة، نقصد كالصدقة وهنا ينوي الأجر، وثالثها: الأعمال المشتركة وفيها الشق البدني والشق المالي، وهي كالعمرة والحج. وهي موضع خلاف بين العلماء بما يتعلق بالأعمال البدنية وذلك لأنها مختلفة عن الأعمال المالية والأعمال المشتركة، ولكن الصحيح من أقوال العلماء يجوز لك أن تؤدي عملا صالحا غير الفريضة إلا الحنفية الذين أجازوا أن يهدي الإنسان ثواب الفريضة، ما عدا الفريضة يجوز لك أن تهدي الثواب لكل مسلم، سواء كان هذا المسلم والديك أوصديقا لك، ولكن نحن لا نفضل هذا الأمر، نفضل أنك تعمل الصالحات لنفسك، وتدعو لغيرك وهذا هو الأفضل.



وضوء الإمام



انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة، فما الحكم في هذه الحالة؟



٭ طالما أنه قد بطل الوضوء فلا يجوز له أن يستمر في الإمامة، وإنما يكلف من خلفه أن يقوم بالاستمرار بالإمامة، ويخرج هو ويتوضأ ثم بعد ذلك يعود كمصلّ مأموم من ضمن المأمومين.



التشدد في صلاة الجمعة



في بلد من البلدان يصلون صلاة الظهر ثم يصلون صلاة الجمعة، فما الحكمة من هذا الفعل؟



٭ هناك بعض المذاهب تتشدد في شروط الجمعة، ومنها من يتشدد في الجمعتين في البلد الواحد، ومنها من يتشدد في إقامة الجمعة، لابد من شروط في البلاد الإسلامية حتى تقام صلاة الجمعة، احتياطا هم يقومون بذلك، فهذه المذاهب التي تقوم بصلاة الظهر وصلاة الجمعة هي تحتاط أن صلاة الجمعة لم تتوافر شروطها فلذلك يصلونها ظهرا، والراجح هو أن هناك شروطا متى ما توافرت فإنه قد صحت الجمعة، ولا داعي لصلاة الظهر، فلذلك لا أرى صحة ما يقومون به، والراجح أنه: متى ما توافرت شروط صحة صلاة الجمعة صحت الجمعة ولا نصلي الظهر، وإذا لم تتوافر الشروط لا نصلي الجمعة ونصلي الظهر، أما إننا نقول هي توافرت ونصلي الجمعة، ثم نصلي الظهر احتياطا فهذا لم يرد، ولكن أنا ذكرت ذلك لأنك سألت ما هو مبررهم، فأقول لك إن الفقهاء أو بعض الفقهاء تشددوا في هذه الشروط وظن بعض الناس أنها لا تتوافر فيحتاط ويصلي الجمعة ويصلي الظهر.



أداء دين غير المسلم



هل لي أجر إذا قضيت دين غير مسلم؟



٭ ما يتعلق بإغلاق الدين او تسكير الدين لغير المسلم، لك في كل كبد رطبة اجر، فهناك فرق بين الزكاة والصدقات، الصدقات لكل مسلم، لكل انسان، بل حتى للدابة، ففي كل كبد رطبة اجر، يمكن الانسان ان يشتري طعاما ويعطيه للطيور وغير ذلك، وله في هذا أجر، فهذه من بعض الصدقات، الصدقات بابها واسع تكون للمسلم ولغير المسلم، الزكاة تكون للمسلم، الا بعض المؤلفة قلوبهم هؤلاء يجوز اعطاؤهم لتأليفهم للاسلام، فلا مانع من تسكير الدين لغير المسلم.