قال عزّ وجلّ (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة... الآية). قاموا بأمر الله أي أطاعوه واتبعوا رسله، وأقاموا الصلاة وهي أعظم العبادات لله تعالى، (وأمرهم شورى بينهم) فالمؤمن لا يعتدّ برأيه منفردا فليحرص، المؤمن على أن يستشير أهل الرأي ويختار من يؤتمن.



(ومما رزقناهم ينفقون) تذكّر أيها الإنسان أن ما عندك من رزق الله سواء في الصحة أو العلم أو المال وكل شيء من نعم الله التي رزقها الله عليها زكاة.



ويأتي الله بلفظ الفعل (ينفقون) فيه استمرارية للإنفاق فيما عندهم.



الترغيب في العفو



(والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) المؤمن محمود بإيمانه وليس بضعفه الذي يعفو وهو قادر على الانتصار ممن بغى عليه، ومع هذا إذا قدروا عفوا، فالأسلم لديني العفو، فهما صنفان: مؤمن يعفو عن الظالم وآخر ينتصر على من ظلمه دون ان يعتدوا وإن صبروا ففي عاقبة صبرهم خير كثير. (ولمن انتصر من بعد ظلمه... الآية) ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة، إنما المؤاخذة على الذين يعتدون على الناس ظلما وعدوانا ويتجاوزون الحد الذي أباحه لهم ربهم فيفسدون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) فذلك من الأعمال المشكورة والأفعال الحسنة التي أمر الله بها. (ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.. الآية) الذين يضلهم الله لا يتولاهم أحد، يصف الله حالهم ويخبرنا كأنها رأي العين فينقل لنا القرآن المشاهد كلها امامنا، هؤلاء الكفرة ظلموا أنفسهم حين رأوا العذاب يقولون لربهم: هل لنا من سبيل إلى الرجوع إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ فلا يجابون إلى ذلك.



الهداية والضلال بيد الله



(وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل... الآية) وترى - يا محمد - هؤلاء الظالمين يعرضون على النار خاضعين متذللين ينظرون إلى النار من طرف قليل ضعيف من الخوف والهوان، وقال الذين آمنوا بالله ورسوله في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار من خسران: إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخول النار، ألا إن الظالمين يوم القيامة في عذاب دائم لا ينقطع عنهم.



(وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل) ما كان لهؤلاء الكافرين حين يعذبهم الله يوم القيامة من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب الله، ومن يضلله الله بسبب كفره وظلمه، فما له من طريق يصل به إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة لأنه قد أغلق عليه طريق النجاة.



ذم التسويف



(استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله... الآية) يذكرهم الله بالربوبية فيقول أيها الكافرون بالإيمان والطاعة استجيبوا من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يمكن رده ما لكم من ملجأ يومئذ ينجيكم من العذاب ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه. وفي الآية الأمر بالمبادرة الى كل عمل صالح يعرض للعبد فإن للتأخير آفات وموانع



(فإن أعرضوا....) فإن أعرض هؤلاء يا محمد عن الإيمان بالله فما أرسلناك عليهم حافظا لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها وما عليك إلا البلاغ، وإنا إذا اعطينا الإنسان منا رحمة من غنى وسعة في المال والصحة وغيرها فرح، وإن تصبه مصيبة من فقر ومرض بسبب ما قدمته أيديهم من معاص فإن الانسان جحود يعدد المصائب وينسى النعم.



اختيار رباني



(لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء... الآية) الله عزّ وجلّ له ملك السموات والأرض وما فيهما يخلق ما يشاء من الخلق، يهب لمن يشاء من عباده إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويعطي من يشاء الذكر والأنثى ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم بما يخلق لا يعجزه شيء سواء بالهبة او المنع، والمنع فيه عطاء ومن مشيئته عزّ وجلّ لأنه أعلم بما يصلح عباده. (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب... الآية) وما ينبغي لإنسان أن يكلمه الله إلا وحيا يوحيه الله إليه او يكلمه من وراء حجاب كما كلم الله موسى عليه السلام أو يرسل رسولا، كما ينزل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيوحي بإذن ربه ما يريد، إنه تعالى علي بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، دانت له المخلوقات جميعا، حكيم في تدبير أمور خلقه. وكما أوحى الله تعالى الى الأنبياء من قبلك يا محمد أوحينا اليك قرآنا من عندنا وما كنت تدرى قبله ما الكتب السابقة ولا الإيمان ولا الشرائع الإلهية ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي به من نشاء من عبادنا إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام (صراط الله) ختمت السورة بتفويض الأمر كله لله.