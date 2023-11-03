عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها» - (صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد).



إن شــريعتنا الإسلامية تشجع الإنسان دائما على أي عمل لإعمار الأرض وتحثه على أن يكون إيجابيا في جميع أحواله وأن ينفع نفسه وغيره في كل مكان وزمان، فـــعلى الإنسان أن يقوم بعمل الخير وكل ما ينفع غيره حتى ولو لم يرى الفاعل ثم عمله، فلو تأكد الإنسان من قيام الساعة وكان في يده نبتة صغيرة مــن النخل فإن استطاع أن يزرعها فليفعل ذلك ولا يترك فعل الخير هــذا، وفي هذا الحديث النبوي دليل على فـــضل الإنسان والقيام بهذا العمل بيديه.