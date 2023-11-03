بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس قرارا إداريا بشأن تكليف شاغلي بعض الوظائف الإشرافية في البلدية بنظام النوبة 12 ساعة عمل يعقبها 12 ساعة راحة.



وتضمن القرار التالي:



مادة 1:يكلف شاغلو الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت بنظام النوبة، وفقا للاختصاصات المعتمدة بالهيكل التنظيمي الصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 وتعديلاته، بنظام نوبة مدتها 12 ساعة عمل، يعقبها 12 ساعة راحة وفقا لحكم المادة 5 مكررا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 2023 وفقا لحاجة وطبيعة العمل.



مادة 2: يكون التكليف بنظام نوبة مدتها 12 ساعة عمل، يعقبها 12 ساعة راحة وفق الجدول التالي:



الإدارات التابعة لمدير عام البلدية من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء.



قطاع المساحة: فرع بلدية العاصمة والجهراء وحولي والأحمدي والفروانية ومبارك الكبير.



قطاع المشاريع



قطاع شؤون الخدمات البلدية



قطاع المالية والإدارية.



مادة 3: يسمح بتعديل أوقات العمل المذكورة بالقرار حسب حاجة العمل، وبناء على طلب الجهة، على ألا تقل فترة العمل عن 12 ساعة متصلة يوميا.



مادة 4: عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية، وكذلك عدم تخفيض ساعات العمل الرسمية لهم خلال شهر رمضان المبارك.



مادة 5: يتولى قطاع المالية والإدارية حصر أسماء شاغلي الوظائف الإشرافية المذكورة أعلاه، لمنحهم بدل النوبة بالفئة (ب) والواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 وتعديلاته.



مادة 6: يتولى قطاع التطوير والمعلومات تعديل الحضور والانصراف (نظام البصمة) للمسميات الإشرافية المذكورة أعلاه، بالتنسيق مع قطاع المالية والإدارية اعتبارا من تاريخه.



مادة 7: على الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.