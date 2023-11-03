شريف حمدي



استعادت بورصة الكويت توازنها بنهاية التعاملات الأسبوعية من خلال العودة لتحقيق المكاسب على مستوى المؤشرات والمتغيرات، مدفوعة بعمليات شراء وتجميع على العديد من الأسهم بالسوق الأول، وذلك بعد ان تعرض السوق الأسبوع الماضي لخسائر لافتة جراء التوسع في عمليات البيع.



وشهدت جلسات الأسبوع الجاري وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء مكاسب لافتة على مستوى القيمة السوقية من خلال عودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية، لينهي الأسبوع تعاملاته على مكاسب باستثناء مؤشر السوق الرئيسي الذي تعرض كثير من أسهمه للبيع، فيما شجعت الأسعار المتراجعة للعديد من الأسهم القيادية على الشراء في محاولة لاقتناص الفرص المتاحة وبناء مراكز استثمارية جديدة. ودعم أداء البورصة الإيجابي خلال الأسبوع، استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تدور في فلك الـ 90 دولارا للبرميل رغم التراجع الأخير في الأسعار بالسوق العالمي، كما دعم أداء البورصة ايضا استمرار توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والتي تبشر بنتائج ختامية جيدة للعام المالي الحالي. وبانتهاء التعاملات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 0.4% من خلال إضافة نحو 172 مليون دينار، إذ أنهت البورصة تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع والقيمة السوقية عند 38.668 مليار دينار ارتفاعا من 38.496 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 5.5% بمحصلة أسبوعية 218 مليون دينار بمتوسط يومي ارتفع لـ 43 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 207 ملايين دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 41.5 مليون دينار، وكانت الأسهم القيادية في صدارتها «بيتك» و«الوطني» الأكثر استحواذا على السيولة.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 14%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 723 مليون سهم مقابل 634 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، وذلك من خلال ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% محققا 91 نقطة ارتفاعا ليصل إلى 7171 نقطة من 7080 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.6% خاسرا 142 نقطة ليصل إلى 5320 نقطة انخفاضا من 5462 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4% بمكاسب 29 نقطة ليصل إلى 6533 نقطة ارتفاعا من 6504 نقطة. وفي سياق آخر، استمر تراجع قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول بنسبة 1.7% ببلوغها 4.64 مليارات دينار وفقا لبيانــات البورصــة بتاريــخ 1 الجــاري، وذلــــك مقارنـــة بـ 4.72 مليارات دينار الأسبوع الماضي، كما استمر تحفظ الأجانب وهو ما ظهر من خلال الإبقاء على نسب تملكهم في أسهم 17 شركة وبنكا، فيما قلصوا نسب الملكيات في أسهم 9 شركات، وتم رفعها في أسهم 5 شركات.