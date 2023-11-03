بيروت ـ داود رمال



جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد على أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان.



ودعا ميقاتي، خلال سلسلة اجتماعات ديبلوماسية دولية وعربية عقدها امس، «الامم المتحدة الى القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة».



في هذا السياق، اجتمع رئيس الحكومة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي شكرت «الحكومة اللبنانية على مواقفها وعلى التمسك بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، ودعوتها لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة، ودعوة الرئيس ميقاتي الى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة مبنية على التفاهم في ضمانة حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحياة كريمة».



وعرضت أيضا «لموضوع جلسة 22 الشهر الجاري التي دعا اليها مجلس الأمن في نيويورك بشأن القرار 1701»، واشارت الى «أنها ستتطرق خلال الاجتماع الى زيادة المساعدات الإنسانية»، كما هنأت «الحكومة على خطة الطوارئ التي وضعتها».



واجتمع ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيّا وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة.



كذلك، استقبل ميقاتي سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم وتم البحث في الأوضاع العامة، وقد أثنت السفيرة ماكولم على خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية.



واجتمع ميقاتي مع المبعوثة الألمانية الخاصة بالشؤون الإنسانية ديك بوتزل، وذلك بحضور وزير البيئة ناصر ياسين، السفير الالماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى وزياد ميقاتي مستشار الرئيس ميقاتي.



واعلن الوزير ياسين بعد الاجتماع انه تم التطرق لخطة الطوارئ في لبنان، وسبل مساعدة الدول المانحة والمنظمات الدولية للبنان في حال تطورت الأوضاع.



وتم البحث أيضا في الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها غزة، ودعم الفلسطينيين من الناحية الإنسانية.



بدورها، أعربت المبعوثة بوتزل عن امتنانها لفرصة التحدث مع الرئيس ميقاتي عن الأوضاع الحالية الصعبة جدا في المنطقة. وقالت: نحن نحاول القيام بكل ما بوسعنا للاستجابة لمن هم اكثر حاجة في المنطقة. وتكلمنا بالطبع عن الوضع في غزة ليس فقط من خلال تخصيصنا لاموال اضافية، ولكن من خلال الديبلوماسية الإنسانية التي تحاول أن تساعد وتدعم. وعرضنا لأوضاع النازحين السوريين في لبنان والأمور المتعلقة بهم اضافة الى التطورات السياسية في المنطقة.



واجتمع ميقاتي مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، الذي عبر عن حرص تركيا على دعم لبنان في خطة الطوارئ التي اعدها على الصعد الانسانية كافة.



واجتمع ايضا مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة الى قطر.