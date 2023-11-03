الجائزة تبرهن على تفوقه في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية



توج بنك الكويت الوطني بجائزة «الريادة في حلول مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر تقنية الترميز المتطورة» من ماستركارد، وذلك خلال منتدى Mastercard EDGE 2023 الذي أقيم أكتوبر الماضي في دبي، والخاص بمستقبل التجارة الرقمية والإلكترونية.



تأتي هذه الجائزة لتبرهن على ريادة بنك الكويت الوطني في مسيرة التحول الرقمي وقدرته على التفوق في الخدمات الرقمية المبتكرة ومواصلة الاستثمار في تطوير حلول وخدمات المدفوعات بطريقة سلسة وآمنة.



وحصد «الوطني» هذه الجائزة بناء على عدة معايير، أبرزها تميز البنك في حلول الدفع الرقمية السلسة والآمنة من خلال تمكين خاصية الترميز، مما ساعد في تعزيز إتمام مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل أكثر سهولة وأمانا.



والترميز عبارة عن عملية تعمل على تعزيز أمان معاملات الدفع بالبطاقة البنكية عن طريق استبدال البيانات الحساسة لحامل البطاقة برموز مميزة وفريدة، حيث تستخدم هذه الرموز لتمثيل معلومات البطاقة الفعلية أثناء عملية الدفع، مما يقلل من مخاطر اختراق البيانات والاحتيال.



وباستخدام الترميز لا يتم الكشف عن البيانات الحساسة للبطاقة البنكية أبدا أثناء إجراء المعاملة، مما يجعلها أكثر أمانا بشكل ملحوظ، حتى لو تم اعتراض الرمز المميز، فلا يمكن استخدامه للوصول بشكل احتيالي إلى حساب حامل البطاقة أو إجراء عمليات شراء غير مصرح بها.



وتتيح هذه الخاصية عملية دفع سلسة تتجنب حاجة العميل إلى إعادة إدخال بيانات بطاقته أثناء الدفع، مما يؤدي إلى دفعات أسرع وأكثر أمانا، حيث يبحث المستهلكون في المقام الأول عن السلامة والأمان عند إتمام المدفوعات الخاصة بهم.



ويعد بنك الكويت الوطني سباقا في تبني أحدث الأنظمة المتطورة لتعزيز عمليات شبكته المصرفية وذلك من خلال فريق عمل محترف وبرامج متطورة تعزز مكانته الرائدة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية وترسخ ثقافة الرقمنة حتى تصبح نهجا شاملا في جميع عمليات البنك.



كما يعد أول البنوك التي أدخلت أحدث التقنيات في مجال المدفوعات والتحويلات الفورية في الكويت، ومنها ميزة تتبع التحويلات عبر قنواته الرقمية التي تشمل الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الانترنت والوطني عبر الإنترنت للشركات، حيث يمكن لعملاء البنك التحقق من حالة التحويل عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع.