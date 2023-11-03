

منصور السلطان



استطاع رجال أمن مخفر الشويخ الصناعية إلقاء القبض على وافد يقوم بسرقة السيارات المتوقفة في الساحات ومن أمام المحال عن طريق الكسر والعثور بحوزته على كيس به كمية من المسروقات.



وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد لرجال مخفر الشويخ الصناعية يفيد بوجود شخص غريب الأطوار يتجول بين السيارات المتوقفة في الساحات الترابية وأمام المحال، وعلى الفور توجه رجال الأمن الى الموقع وبعد مراقبة المشتبه به تمت مشاهدته يقوم بفتح إحدى السيارات وسرقة محتوياتها، فتم ضبطه متلبسا، وبحوزته كيس به المسروقات، وبالاستعلام عنه تبين انه وافد، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بسرقة السيارات المتوقفة وبيع المسروقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه، تمت إحالته والمسروقات الى المباحث الجنائية.



من جهة أخرى، ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء القبض خلال حملة تفتيش على شخص في منطقة سعد العبدالله على مطلوب للسجن 4 سنوات، وعليه تمت إحالته إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.