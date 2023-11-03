في إنجاز جديد يضاف الى سجل إنجازات قطاع الأمن في التصدي لتجار ومروجي المواد المخدرة الذين يحاولون إغراق البلاد بالممنوعات وتدمير الشباب، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 80 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة جلبها من الخارج بمساعدة شريكه خارج البلاد.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الدخلية فإن ضبط تاجر المخدرات جاء اثر معلومات عن شخص يتاجر بالمواد المخدرة، وعليه تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطه وبمواجهته أقر واعترف بأنه قام بجلب نحو 80 كيلو من مادة الحشيش المخدرة من إحدى الدول بمساعدة شريكه خارج البلاد، وانه كان ينوي بيعها على الشباب. فيما ذكر مصدر أمني ان المتهم مواطن ومن أرباب السوابق. وأكدت وزارة الداخلية ان المتهم تمت إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.