محمد الجلاهمة



بعد عمليات بحث وتحر ومراقبة دامت نحو أسبوع، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - قسم الإيواء - من ضبط مقيم وافد من أرباب السوابق متخصص في تهريب العاملات من منازل كفلائهن، لتشغيلهن بالساعات والأجرة اليومية مقابل مبالغ مالية.



وقال مصدر أمني: «إن رجال مباحث شؤون الإقامة تلقوا عدة بلاغات من مواطنين عن هروب العاملات من منازلهم، فجرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد مناطق البلاغات ومراقبتها، حيث تمكنوا من ضبط المتهم وهو سوري أثناء قيامه بتهريب خادمة من منزل كفيلها بمنطقة جابر الأحمد بطريقة احترافية فأطبقوا عليه وضبطوه، وأحالوه إلى مكتب التحقيقات». وأضاف المصدر أن «المتهم اعترف بأنه يمارس نشاطه الإجرامي منذ فترة طويلة، وأرشد رجال المباحث عن شقة بمنطقة جليب الشيوخ يأوي داخلها الهاربات، وعثروا بداخلها على 4 عاملات».