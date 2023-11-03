ارتفع سعر سلة الغذاء المرجعية في سورية، في سبتمبر الماضي بنسبة 100% عنه في بداية العام الحالي، وثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.



وجاء في تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة الشهري لمراقبة أسعار السوق، أوضح البرنامج أن السلة الغذائية المرجعية القياسية ازدادت ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 938 ألف ليرة سورية (ما يعادل 81 دولارا أميركيا بسعر الصرف الرسمي ونحو 67 دولارا، وفق سعر الصرف في السوق «السوداء»، حيث وصل إلى 13850 ليرة للدولار الواحد بحسب موقع «الليرة اليوم» المختص بتتبع أسعار الليرة مقابل العملات الأجنبية.



وأوضح التقرير أن تخفيض دعم الوقود في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، أدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية على تكلفة السلة الغذائية.



وأفاد برنامج الغذاء العالمي أن سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق، وهو مقياس لحساب التكلفة الأدنى لمعيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد شهريا، ارتفع للمرة الـ 14 على التوالي، ليصل إلى نحو 2.2 مليون ليرة سورية في سبتمبر الماضي.



وتضاعفت تكاليف المعيشة تقريبا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وارتفعت أربعة أضعاف خلال عامين، بحسب التقرير.



وحذر البرنامج من أن الطلب المتزايد المحتمل على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، والصراع الإقليمي الحالي، يهدد على المدى القريب، بتغيير الأسعار في سورية.



وانخفضت قيمة العملة المحلية للمرة الرابعة في عام 2023، لتصل في الأول من أكتوبر الماضي إلى 11557 ليرة للدولار الواحد من 8542 ليرة مطلع العام، بينما بلغت 13929 ليرة للدولار في السوق «السوداء» نهاية أكتوبر الماضي، لتفقد 53% من قيمتها في عام 2023، و83% في ثلاث سنوات، حسب التقرير.



وارتفع سعر المازوت لأكثر من 470% خلال العامين الماضيين، حيث أصبح سعر بيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد بدلا من 1700 في عام 2021.



أما المازوت الحر فقد ارتفع لأكثر من 650%، وبات سعره بـ 11550 بعد أن كان بـ 1700 في عام 2021.



وبالنسبة لسعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة أصبح 700 ليرة سورية لليتر الواحد بدلا من 500، في حين وصل سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد بدلا من 500 ليرة.



في حين ارتفعت أسعار مادة البنزين لأكثر من 700% خلال العامين الماضيين، فأصبح سعر «أوكتان 90» المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد بدلا من 1100 نهاية العام 2021.



وتعد سورية من بين البلدان الست التي تعاني أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يوجد 12.1 مليون شخص في سورية، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق البيانات الأممية.