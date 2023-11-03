

القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أهمية سلسلة اللقاءات والاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، مع مختلف الأطراف المعنية، واستهدفت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على دعم الجهود الرامية للوقف الفوري لأعمال العنف في غزة، والدفع قدما نحو إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين في غزة، والسعي لإيجاد تسوية دائمة وعادلة على أساس حل الدولتين.



واستعرض رئيس الوزراء خلال رئاسته امس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجريات زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والتي أطلق خلالها نيابة عن الرئيس، المرحلة الثانية من خطة التنمية بالمحافظة، لاستكمال تنفيذ حزم المشروعات الخدمية والتنموية بها في مختلف المحاور المستهدفة.



وفي هذا الصدد، توجه د.مصطفى مدبولي، بالشكر إلى القوات المسلحة، ممثلة في الجيش الثاني الميداني، وجميع الوزارات المعنية، الذين أسهموا في إظهار الموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية، والبدء في الوقت نفسه بتنفيذ المشروعات التنموية في شمال سيناء على أرض الواقع ضمن خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء.



وأوضح مدبولي أن زيارته لشمال سيناء شملت عرض تفاصيل خطط التنمية، ووضع حجر الأساس لعدد من التجمعات التنموية الحضرية، لخدمة أهالينا في سيناء، إلى جانب لقاء عدد من شيوخ وأهالي سيناء الذين أكدوا تقديرهم للحجم الهائل من الأعمال التي يتم تنفيذها، لافتا إلى أنه اختتم زيارته بتفقد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية بمنفذ رفح البري، مشيرا إلى أنه تابع إجراءات دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.



من ناحية أخرى، أشاد رئيس مجلس الوزراء، بما شهده اليوم، من نماذج مميزة بمجمع المدارس الذي تم افتتاحه وبدء تشغيله بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم، لافتا إلى أن هذه المدارس تتمتع بجودة عالية، حيث إنها مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وبها معامل تمكن الطلاب من الابتكار والإبداع، كما أنها تطبق مناهج متطورة من خلال عناصر بشرية ذات كفاءة، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل، مؤكدا تطلعه للتوسع في هذا النموذج ليشمل كل محافظات مصر.



وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، بإتاحة أراض لتطبيق ذلك النموذج من المدارس في المدن الجديدة والمحافظات، واستثمار هذه التجربة الناجحة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التوسع في هذه المدارس.