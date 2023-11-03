

القيلولة وكبار السن



توصل باحثون إلى أن القيلولة أثناء النهار يمكن أن تساعد في الحفاظ على القوة الذهنية لكبار السن، عن طريق تقليل انكماش الدماغ. وفي حين أشارت الأبحاث السابقة إلى أن القيلولة الطويلة يمكن أن تكون من الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر، فقد كشفت أبحاث أخرى أن الغفوة القصيرة يمكن أن تحسن قدرة الناس على التعلم. ويقول الباحثون الآن إنهم وجدوا أدلة تشير إلى أن القيلولة قد تساعد في الحماية من انكماش الدماغ.



ويوضح الفريق أن هذا أمر مثير للاهتمام، حيث إن انكماش الدماغ، وهي عملية تحدث مع تقدم العمر، تتسارع لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإدراك وأمراض التنكس العصبي، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن هذا قد يكون مرتبطا بمشاكل النوم. ويتقلص الدماغ بنسبة 0.2 إلى 0.5% سنويا بداية من سن 35، وأكثر من 0.5% بعد سن الستين، وهو ما يسهم في زيادة خطر التعرض للضعف الإدراكي والخرف.



لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الذين يأخذون قيلولة بشكل معتاد أثناء النهار لديهم حجم دماغ أكبر، ما يعني أن أدمغتهم قد تتقلص بشكل أقل بمرور الوقت، وهو ما قد يساعد على تجنب الخرف. واستخدم الباحثون في جامعة كوليدج لندن بيانات من 378932 بريطانيا، من البنك الحيوي في المملكة المتحدة Biobank، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما.



ومن المعروف أن النوم مهم للغاية لحماية الدماغ من آثار الشيخوخة، وأن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض. لكن العلم حول فوائد القيلولة مختلط، حيث وجدت بعض الدراسات أنها علامة على اعتلال الصحة. ولم يتضح من الدراسة كم من الوقت، أو كم مرة، يجب أن يأخذ الناس قيلولة للحصول على الفوائد.



المصدر: «ذي صن»