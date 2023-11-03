طور باحثون أستراليون تقنية متطورة تعرف باسم «اللمس الصوتي» تساعد الأشخاص على «الرؤية» باستخدام الصوت. وتتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تغيير حياة المكفوفين أو ضعاف البصر، وفقا لما نشره موقع Neuroscience News.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 39 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بالعمى، ويعيش 246 مليون شخص آخرين مع معاناة من ضعف البصر بدرجات يؤثر على قدرتهم على المشاركة في أنشطة الحياة اليومية.



وتم تطوير الجيل القادم من النظارات الذكية، التي تترجم المعلومات المرئية إلى أيقونات صوتية متميزة، من قبل باحثين من جامعة التكنولوجيا في سيدني وجامعة سيدني، بالتعاون مع شركة ARIA Research الناشئة في سيدني.