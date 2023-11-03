عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أغلقت مقر شركة اسماك وفروعها بعد ضبطها تقوم بالغش التجاري في حالة وصلاحية الأسماك والروبيان بإجمالي كميات تم ضبطها تتجاوز 2500 كليو من الأسماك المختلفة والروبيان.



وأضافت المصادر أن الوزارة ضبطت أختاما يتم من خلالها طباعة تمديد تواريخ صلاحية يتم وضعها على عبوات الأسماك والروبيان بقصد غش المستهلك، بالإضافة إلى «ليابل واستيكرات لاصقة» مجهزة ليتم لصقها على هذه العبوات.



وكان المخالف يقوم بتسييح أسماك متنوعة وبيعها على أنها «مبرد طازج» بقصد غش المستهلك في حالة الروبيان ومنشأه.



وقد أقر المخالف بأنه يقوم ببيع الأسماك والروبيان المغشوش في عدد من الأسواق المركزية والمطاعم وللجمهور مباشرة.