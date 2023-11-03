أحرز فريق كلية التربية لقب بطولة دوري مناظرات كليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024 بنسخته التاسعة باللغة العربية بعد تغلبه على فريق كلية الآداب، وكان موضوع المناظرة «يعتقد هذا المجلس أن مقاطعة الشركات لا تضر إلا بالوكيل المحلي»، وأجريت القرعة بين الفريقين، حيث اتخذ فريق كلية التربية دور المعارضة وفريق كلية الآداب دور الموالاة.



هذا، وأجريت المنافسات النهائية تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي على المسرح الروماني في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية وبحضور كل من القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، والقائم بأعمال عميد كلية التربية.د.عيسى البلهان، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت، والقائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.سالم مطرود الشمري، ومدير مركز اللغات د.لميس البستان، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.



بداية، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي أن الجامعة تفخر بأبنائها الطلبة على الأداء المتميز الذي قاموا به خلال منافسات دوري المناظرات بنسخته التاسعة من تقبل الرأي واحترام الرأي الآخر، والتناظر بطريقة متميزة، مبينا أن ذلك يدل على الثقافة العالية لدى طلبتنا المتميزين في الجامعة.



وأكد د.الحربي أن الجامعة حريصة كل الحرص على إقامة أنشطة طلابية متنوعة تشرف عليها عمادة شؤون الطلبة ومنها نشاط دوري مناظرات الجامعة، مبينا أن مثل هذه الانشطة الطلابية تفجر الطاقات لدى الطلبة وتثري الساحة الطلابية بالمهارات والمواهب وصقل الخبرات التي يحتاجها الطالب وتعتبر مكملة للعملية التعليمية.



من جهته، أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د.جاسم الحمدان أن عمادة شؤون الطلبة تسعى من خلال دوري مناظرات كليات جامعة الكويت إلى تعزيز ثقافة الحوار وفن التناظر، إضافة إلى إعداد قادة المستقبل من أبنائنا الطلبة المشاركين في هذا الدوري.



ولفت د.الحمدان إلى أن الأنشطة الطلابية التي تقدمها العمادة كدوري المناظرات تأتي لتنمية فرص تمكن طلبة الجامعة من التعبير الإيجابي في المجتمع وتنمية وتطوير مهارات القيادة لديهم.



وذكر د.الحمدان أن الجامعة حريصة على تنمية مزيد من الوعي لدى طلبة الجامعة حول أهمية المناظرات استعدادا لدخولهم إلى معترك سوق العمل الذي يتطلب الثقة والقدرة على إثبات الذات والدفاع عن الرأي.



وشكر د.الحمدان مدير جامعة الكويت بالإنابة على الرعاية الكريمة لهذا الدوري، مبينا أن هذا الأمر ليس بغريب على رأس الهرم الجامعي في دعمه المتواصل لأبنائه الطلبة وحضوره في مشاركتهم للأنشطة والفعاليات الطلابية التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة.



وأشاد أيضا بجميع اللجان العاملة في عمادة شؤون الطلبة إضافة إلى فريق العمل الطلابي الذي شارك في تنظيم هذه الفعالية، معربا عن فخره بالكوادر التي عملت خلال الفترة الماضية لإنجاح نشاط دوري المناظرات لهذا العام منهم المشرف العام للمناظرات د.نوال الكندري، ورئيس اللجنة الإعلامية أمل الكندري، بالإضافة إلى دور المحكمين الذين تجاوز عددهم 37 محكما من مختلف القطاعات التعليمية في الكويت.



هذا، وقد تم تكريم طلبة الفريقين المتأهلين لنهائي دوري المناظرات كل من فريق كلية الآداب (لبنى نصرالله ـ عبدالله الجيماز ـ منصور العجمي) وفريق كلية التربية (حوراء الصايغ ـ وفاطمة الزهراء دشتي ـ ومحمد الهليل).



ولجنة التحكيم للمناظرة النهائية: عبدالعزيز العنزي، ومحمد الظفيري، وسماح العتيبي، ومريم الجيعان، وإسراء السبتي، ومنيرة الحشاش، وحنان الفهد.