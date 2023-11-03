عبدالعزيز الفضلي



في إطار التعاون بين وزارتي التربية والداخلية ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية، أقيمت محاضرة لطالبات مدرسة الأمل وتأهيل الأمل المشتركة بنات بعنوان «الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع».



وعرفت ممثل الإعلام الأمني الرائد سارة فريدون معنى الجرائم الإلكترونية للطالبات وكيفية تجنبها، وتم التركيز على أحدث طرق النصب والاحتيال الإلكتروني وتعريف الطالبات ببعض القضايا الواقعية التي تم التعامل معها، إلى جانب كيفية الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت، والحفاظ على سرية معلوماتهن لتجنب تعرضهن لأي جريمة إلكترونية، بالإضافة إلى تعريف الطالبات كيفية التواصل مع الجرائم الإلكترونية حال التعرض لأي مشكلة.



وقدمت فريدون بعض النصائح للطالبات في حال تعرضن لأي مشكلة، والحفاظ على خصوصيتهن وخصوصية الآخرين، بالإضافة إلى عدم تزويد الغرباء بالمعلومات الخاصة والسرية، متمنية للطلبة والطالبات عاما دراسيا آمنا وناجحا.