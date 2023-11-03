

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي الكويتي.



وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة أحمد أبو دية في تصريح لـ «كونا» إن المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الكويتي التي تتضمن الأدوية وصلت إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني شمال قطاع غزة بعد دخولها عبر معبر (رفح) البري مساء أمس الأربعاء.



وأضاف أبو دية أن الأدوية سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات خلال الساعات المقبلة، واصفا إياها بأنها «من أجود الأنواع» التي دخلت إلى القطاع.



وأوضح أن مساعدات الهلال الأحمر الكويتي لدعم قطاع غزة من الكويت تأتي جزءا من مساعدات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي الممتدة منذ أكثر من 10 أيام وتضم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية وسيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية كويتية.



وأشار أبو دية إلى أن الاحتلال مازال يعرقل دخول باقي المساعدات إلى قطاع غزة التي تضم المعدات الطبية وسيارات الإسعاف.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32000 مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع.