ناصر العنزي



تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري زين الممتاز، تجمع الشباب برصيد 5 نقاط مع الجهراء بنقطة واحدة على ملعب الأول بمدينة الأحمدي، فيما تختتم الجولة غدا السبت بلقاءين، حيث يلتقي السالمية بـ 9 نقاط مع خيطان بنقاطه الـ 5 على ملعب محمد الحمد بنادي القادسية. وفي المباراة الثانية، سيكون ستاد الصداقة والسلام مسرحا لمواجهة القادسية بـ 12 نقطة مع مضيفه كاظمة بـ 10 نقاط، فلمن ستكون الغلبة؟



في مباراة اليوم، يبحث المتباريان الجهراء والشباب عن تحسين مركزيهما بعدما تراجعا خلال الجولات الماضية، وخصوصا الجهراء الذي يأتي في المركز الأخير، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن وتلقى آخر خسارة له من العربي 2-3، وبات عليه الفوز اليوم لرفع الروح المعنوية للاعبين في مشوار الدوري الطويل، أما الشباب فهو أيضا في مركز متأخر، ويبحث اليوم عن تعويض نقاطه الثلاث التي خسرها في آخر مباراة أمام السالمية 1-2 وهو قادر على ذلك.



وفي مباراتي الغد ستكون مباراة السالمية وخيطان فرصة للأول كي يقترب أكثر من فرق المقدمة، لكنها لن تكون سهلة إذا تساهل في واجباته. أما مواجهة القادسية وكاطمة فستكون ذات ندية وإثارة، كما اعتاد الفريقان منذ مواسم طويلة، والأصفر تعادل في مباراته الماضية مع الكويت 1-1 ويسعى بمساندة جماهيره إلى تحقيق الفوز كي يحافظ على تواجده ضمن المراكز الثلاثة الأولى، في حين ان «البرتقالي» بحاجة ماسة للنقاط الثلاث أيضا بعدما فقد عدة نقاط أخرته عن فرق المقدمة.