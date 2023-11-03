أصدر فريق «منسقو استجابة سوريا» تقريره الشهري حول الأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال غربي سورية.



وأفاد التقرير بأن الشهر الماضي سجل انخفاضا في عمليات الاستجابة الإنسانية إلى 47.18 في متوسط جميع القطاعات الإنسانية، وبعد شهر كامل من عمليات النزوح التي نتجت عن حملة التصعيد الأخيرة، لم تصل نسبة الاستجابة عتبة 11.18 من إجمالي النازحين الجدد.



أما الاستجابة الإنسانية في المخيمات فقد سجلت ثباتا نسبيا كونها تعتمد في معظمها على المشاريع الثابتة، حيث بلغت نسبة الاستجابة ضمن مختلف القطاعات 58.12 من إجمال الاحتياجات.



وبخصوص حركة القوافل الإغاثية والأممية فقد سجل دخول 155 شاحنة إغاثية خلال الشهر الماضي موزعة على باب الهوى 126 شاحنة بانخفاض 86.89 عن الشهر ذاته من عام 2022، ومعبر باب السلامة 29، و الراعي لم يسجل دخول أي شاحنة.