هادي العنزي



قلب النصر تخلفه بهدف إلى فوز ثمين على العربي 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب «ستاد علي صباح السالم» بنادي النصر، في افتتاح الجولة الـ 7 لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي «الأخضر» على رصيده السابق بـ 14 نقطة. وأقال على أثرها العربي مدربه الألماني توماس برداريتش.

بداية رتيبة، لم يكتف بها الفريقان بدقائق الشوط الأول، بل امتدت حتى نهايته، مع محاولات معدودة من النصر، الذي بدا أكثر خطورة وتركيزا من ضيفه، فيما بدت هجمات العربي محدودة الفعالية في ظل التمركز الدفاعي المحكم لفريق المدرب الوطني ظاهر العدواني، وضاعت أغلب هجماته على حدود منطقة الجزاء، ودون اختبار حقيقي للحارس خالد العجاجي.

ولعل أبرز ما جاء في الشوط الأول تلك الاجتهادات الفردية بين مهاجم النصر الكولومبي هانسيل زاباتا ومدافع العربي الجزائري سفيان بوشار، وكذلك محاولات المهاجم المغربي حمزة خابة ومدافع النصر السوري عمرو ميداني، بالإضافة إلى فرصة التسجيل السهلة التي هيأها زاباتا إلى الجزائري أيمن لقجع، الذي سددها بعيدا عن مرمى العربي.

بادر «العنابي» بالهجوم منذ انطلاقة الشوط الثاني واضعا «الأخضر» تحت الضغط، لكن الحارس عبدالغفور وقف حائلا دون افتتاح مشعل فواز لأهداف المباراة مرتين (46 و51).

وعلى عكس مجريات المباراة، فاجأ حمزة خابة «العنابي» بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للعجاجي مفتتحا التسجيل (60)، ولم تتوقف الإثارة، بعدما عادل النصر النتيجة بعدما أرسل أيمن لقجع رأسية سكنت أعلى الزاوية اليمنى لعبدالغفور (65)، وكثف «العنابي» هجماته المتتالية بغية تسجيل هدف التقدم، لكن تألق القائد عبدالغفور حال دون ذلك، وأهدر فرصة التقدم لـ «الأخضر» مامادو ثيام (85).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل المجتهد زاباتا هدف الفوز للنصر (3+90)، وأضاف زاباتا الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء (10+90)، ليخرج «العنابي» بفوز مستحق، وطرد الحكم علي الحداد لاعبي العربي سفيان بوشار، وحمزة خابة بالبطاقة الحمراء.



«الأخضر» إلى المنامة.. غداً



إلى ذلك، يغادر وفد العربي إلى العاصمة البحرينية المنامة غدا السبت تحضيرا لمباراة الرفاع، ضمن منافسات الجولة الـ 4 لكأس الاتحاد الآسيوي والتي تقام مساء الاثنين المقبل، وانتعشت صفوف الأخضر «آسيويا» بعدما استعاد جهود مجموعة من اللاعبين، من بينهم سلطان العنزي، وسليمان عبدالغفور، وسلمان العوضي، بالإضافة إلى النيجيري ايبولا، والسنغالي مامادو ثيام.

ويأمل «الأخضر» تحقيق فوز على مستضيفه البحريني الذي تفوق في مباراة الإياب 3-0، حيث يحل في المركز الثالث في مجموعته الـ 3 التي يتزعمها الرفاع بـ 7 نقاط.