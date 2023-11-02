عواصم - وكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه سيطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال بلينكن للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة"، مؤكدا "هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة".



وكرر بلينكن أن بلاده تؤمن بأن إسرائيل "لها الحق بالدفاع عن نفسها" بعد هجوم حركة حماس.



من جهته، قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي ان واشنطن "تستكشف فكرة تبني عديد من الهدنات اللازمة لإخراج الناس من غزة وتقديم المساعدة"، منوها ان الهدنة الإنسانية المؤقتة لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.



واشار كيربي الى دخول 55 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والأدوية وصلت إلى القطاع خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.



واكد الولايات المتحدة ستعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.



وقال كيربي إن دولة قطر ساعدت في إخراج الأميركيين من قطاع غزة.