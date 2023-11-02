ناصر العنزي



انفرد الكويت بصدارة دوري زين الممتاز وحيدا ب17 نقطة عقب فوزه العريض على الفحيحيل 4-1 ومستفيدا من خسارة ملاحقه العربي أمام النصر فيما بقي الخاسر على 5 نقاط.



جاء الشوط عقيما خاليا من فرص التسجيل حتى الدقيقة 34 عندما اقتحم مهاجم الكويت أحمد زنكي دفاع الخصم بعد تمريرة خاطئة من فيصل عجب وسدد كرة زاحفة في مرمى أحمد عادي "34" نافضا غبار " الكسل " من لاعبي فريقه الذين وقعوا في أخطاء التمرير والتمركز. وقد بدأ مدرب الأبيض تشكيلته الأساسية بغياب 3 من ركائزه وهم ياسين الخنيسي وياسين عامري ومحمد مرهون ولعب مكانهم زنكي ويوسف ناصر وفيصل زايد، فيما لعب مدرب الفحيحيل فراس الخطيب بعناصره التي اعتاد عليها لكنها لم تهدد مرمى الحارس عبدالرحمن كميل طوال الشوط الأول بعدما فقدت خطوطه الثلاثة الاتصال ببعضها وزاد لاعبه سالم الهولي الطين بلة بعد تلقيه البطاقة الحمراء اثر دخوله العنيف على قدم علي حسين 45.



وفي الشوط الثاني بسط الكويت سيطرته وأضاف البديل محمد فريح هدفا ثانيا 53 قبل أن يعزز الأبيض تفوقه بهدف ثالث عن طريق محمد دحام من تسديدة متقنة 59 ليختتم فواز مبيليش مسلسل الأهداف بهدف جميل "88" فيما سجل للفحيحيل هدفه الوحيد مدافعه خوايو سيزار 73.



أدار المباراة محمد العطار وجاءت قراراته سليمة.